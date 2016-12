Traumstart! Kraft siegt in Oberstdorf - Hayböck 3.

Mit voller Attacke sprang Kraft zum Sieg: "Da muss ich 2016 richtig brav gewesen sein", schmunzelte er nach seinem Erfolg. Für den 23- jährigen Kraft war es der fünfte Weltcupsieg bzw. der erste in dieser Saison. In Oberstdorf hatte er auch schon vor zwei Jahren (damals vor Hayböck) triumphiert. "Der Zimmerkollege steht ganz oben. Ein perfekter Tag", so der Drittplatzierte Hayböck.

Foto: GEPA

Neben Fettner war auch Andreas Kofler (11.) stark: "Es war wieder besser und aggressiver", zeigte er sich nach dem Bewerb zufrieden. Markus Schiffner (29.) konnte sich im zweiten Durchgang steigern. "Der Ärger über den ersten Sprung überwiegt trotzdem", so der junge ÖSV- Adler. Dennoch: "Jetzt heißt es, den Schwung nach Garmisch mitzunehmen!"

Domen Prevc enttäuschend

Topfavorit Domen Prevc aus Slowenien kam nicht über Platz 26 hinaus. Sein Bruder und Tournee- Titelverteidiger Peter Prevc landete an der zehnte Stelle. Der zweite Bewerb findet am Neujahrstag in Garmisch- Partenkirchen statt.

Das Endergebnis:

1. Stefan Kraft (AUT) 308,0 (139,0/134,5)

2. Kamil Stoch (POL) 305,2 (137,0/135,0)

3. Michael Hayböck (AUT) 296,2 (135,0/133,0)

4. Daniel- Andre Tande (NOR) 295,4 (130,5/138,5)

5. Manuel Fettner (AUT) 294,9 (132,5/135,0)

6. Markus Eisenbichler (GER) 293,1 (135,0/133,5)

7. Piotr Zyla (POL) 291,9 (133,0/133,0)

8. Cene Prevc (SLO) 284,4 (132,5/132,0)

9. Jurij Tepes (SLO) 283,2 (133,5/131,0)

10. Peter Prevc (SLO) 281,8 (130,0/135,0)

11. Andreas Kofler (AUT) 279,7 (129,0/134,5)

12. Maciej Kot (POL) 278,9 (129,5/133,0)

13. Jewgenij Klimow (RUS) 277,3 (132,0/130,0)

14. Richard Freitag (GER) 277,2 (129,0/136,0)

15. Andreas Wellinger (GER) 277,0 (127,0/134,5)

16. Dawid Kubacki (POL) 273,8 (129,5/131,0)

17. Stephan Leyhe (GER) 269,4 (129,5/129,5)

18. Stefan Hula (POL) 268,0 (129,0/128,5)

19. Andreas Stjernen (NOR) 266,0 (126,0/133,0)

20. Andreas Wank (GER) 260,4 (125,0/130,0)

. Severin Freund (GER) 260,4 (129,0/127,5)

. Vojtech Stursa (CZE) 260,4 (127,5/125,5)

23. Daiki Ito (JPN) 260,2 (124,5/131,0)

24. Jakub Janda (CZE) 259,5 (127,0/127,0)

25. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 258,6 (126,0/124,0)

26. Domen Prevc (SLO) 254,7 (124,5/127,0)

27. Karl Geiger (GER) 250,5 (127,0/124,0)

28. Halvor Egner Granerud (NOR) 247,8 (124,0/122,0)

29. Markus Schiffner (AUT) 246,8 (121,0/128,0)

30. Anders Fannemel (NOR) 246,7 (128,5/120,5)

U.a. nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 31. Noriaki Kasai (JPN) 124,0 m 127,1 Punkte - 37. Simon Ammann (SUI) 123,0 Meter 115,7 Punkte - 43. Elias Tollinger (AUT) 116,0 m 109,3 Punkte - 44. Florian Altenburger (AUT) 117,0 m 108,7 Punkte