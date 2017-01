Traumlauf! Hirscher jagt zum Wunder von Kitzbühel

Dieser Lauf wird noch lange Gesprächsthema sein bei den Ski- Fans, es war eine nahezu perfekte, wilde, draufgängerische Fahrt des Marcel Hirscher! "Schneller kann ich nicht, mehr ist in mir nicht drinnen", war Marcel später beim Siegerinterview überglücklich.

Hirscher hatte nach Lauf eins, als Neunter, 1,02 Sekunden Rückstand auf den Sensationsführenden Dave Ryding aus Großbritannien. Dominator Henrik Kristoffersen war wie viele andere Favoriten im Schnee gelandet. Am Ende hatte Österreichs Ski- Superstar aber sogar noch 76 Hundertstel Vorsprung auf seinen knappsten Verfolger, Ryding! Über eine Sekunde Rückstand hatte der Drottplatzierte Alexander Khoroshilov.

Hirscher mächtig stolz

"Es soll nicht abwertend klingen. Aber mir war lieber, ich falle aus, als ich werde 20. Ich hab alles auf eine Karte gesetzt und bin sehr stolz. Zwischen den Durchgängen war ich teilweise ratlos. Aber jetzt bin ich megahappy!"

Es war Hirschers zweiter Sieg beim Slalom am Ganslernhang, der 42. Weltcup- Triumph seiner Karriere. Nicht nur im Gesamtweltcup, in dem er nun 388 Punkte vor Kristoffersen liegt, sondern auch im Slalom- Weltcup ist der Salzburger nun um 80 Punkte vor dem Norweger.

Hier im Video sheen sie den mäßigen 1. Lauf Hirschers:

Video: ORF

Auch Alaba war begeistert

Auch der zweitbeste Österreicher, Marco Schwarz, schnalzte nur mit der Zunge, angesprochen auf Marcels unfassbaren Lauf. David Alaba war auch völlig aus dem Häuschen nach der Hirscher- Show: "Wahnsinn! Wahnsinn! Man hat seine Weltklasse, seine Siegermentalität gesehen!" Auch Bayern- Kollege Franck Ribery strahlte: "Echt geile Stimmung hier, ganz anders als vor dem Fernseher!"

Nächster Sieg in Schladming?

Und schon am Dienstag könnte Marcel Hirscher wieder zuschlagen: Beim Nightrace von Schladming ist jetzt erstmals nicht Kristoffersen, sondern Hirscher der Favorit. Denn wenn Hirscher zwei solche Läufe runterbringt, ist selbst der Norweger chancenlos.

Ergebnis des Kitzbühel- Slaloms:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1:45,23

2. David Ryding (GBR) 1:45,99 +00,76

3. Alexander Choroschilow (RUS) 1:46,34 +01,11

4. Leif Kristian Haugen (NOR) 1:46,38 +01,15

5. Daniel Yule (SUI) 1:46,84 +01,61

6. Felix Neureuther (GER) 1:47,11 +01,88

7. Erik Read (CAN) 1:47,15 +01,92

8. Marco Schwarz (AUT) 1:47,22 +01,99

9. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:47,34 +02,11

10. Alexis Pinturault (FRA) 1:47,65 +02,42

11. Giuliano Razzoli (ITA) 1:47,66 +02,43

12. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:47,70 +02,47

12. Sebastian- Foss Solevaag (NOR) 1:47,70 +02,47

14. Jean- Baptiste Grange (FRA) 1:47,75 +02,52

15. Tommaso Sala (ITA) 1:47,78 +02,55

16. Robin Buffet (FRA) 1:47,80 +02,57

17. Marc Digruber (AUT) 1:47,90 +02,67

18. Stefan Luitz (GER) 1:47,93 +02,70

19. Naoki Yuasa (JPN) 1:47,95 +02,72

20. Victor Muffat- Jeandet (FRA) 1:47,96 +02,73

21. Stefan Hadalin (SLO) 1:48,23 +03,00

22. Reto Schmidiger (SUI) 1:48,30 +03,07

23. Philip Brown (CAN) 1:48,84 +03,61

23. Marc Gini (SUI) 1:48,84 +03,61

25. Michael Matt (AUT) 1:50,74 +05,51

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Dominik Raschner (AUT), Simon Rueland (AUT), Manuel Feller (AUT), Patrick Thaler (ITA), Andre Myhrer (SWE), Manfred Mölgg (ITA), Henrik Kristoffersen (NOR), Mattias Hargin (SWE)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Christian Hirschbühl (AUT), Stefano Gross (ITA), Julien Lizeroux (FRA), Linus Strasser (GER), David Chodounsky (USA)