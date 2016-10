Trauer um Weltenbummlerin "Driving Miss Norma"

Das "Abenteuer ihres Lebens" ist vorbei: Die 91- jährige Norma Bauerschmidt, der Welt besser bekannt unter dem Namen "Driving Miss Norma", ist am Wochenende in ihrem Wohnmobil an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben. Nach ihrer Krebsdiagnose im vergangenen Jahr hatte sich die US- Amerikanerin für einen Roadtrip statt eines Krankenhausaufenthalts entschieden. Sie ließ die Welt über ihre Facebook- Seite an ihrer Reise teilhaben.