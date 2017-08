Transferhammer! Leipzig baggert an Kampl

Laut "Bild"- Zeitung soll RB- Sportdirektor Ralf Rangnick bereits vor einigen Wochen an Kampl dran war, da favorisierte der Slowene jedoch einen Wechsel nach China zu seinem Ex- Coach Roger Schmidt (Beijing Guoan). Der Transfer kam am Ende nicht zustande.

Für Kampl dürfte Leverkusen bis zu 25 Millionen Euro verlangen. Da Leipzig den Schotten Oliver Burke der "Bild" zufolge loswerden möchte und offenbar englische Klubs bereit wären, 18 Millionen Euro zu zahlen, könnte dieses Geld direkt in den Kampl- Deal fließen.