Transferfrist abgelaufen: Aubameyang muss bleiben

Dortmund hat entschieden, nicht mehr über einen Verkauf seines Torjägers in diesem Sommer zu verhandeln. "Wir sehen das Transferfenster als geschlossen an, da ansonsten die Zeit zu knapp geworden wäre", erklärte Sportdirektor Michael Zorc nach dem 3:1- Testspielerfolg gegen AC Mailand in der südchinesischen Metropole Guangzhou. Aubameyang glänzte mit einem Doppelpack.

Foto: GEPA

Was auch dem neuen Trainer der Dortmunder Peter Bosz gefiel. "Ich bin froh, dass er in meiner Mannschaft ist. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und ein fantastischer Typ, das hat er auch gegen Milan wieder gezeigt", schwärmte der Niederländer von Aubameyang.

Hier im Video zeigt sich Bosz von seinem Knipser begeistert:

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: SID

Zahlreiche Interessenten

Um den Gabuner buhlten wochenlang der französische Topklub Paris Saint- Germain und der chinesische Verein Tianjin Quanjian. Auch der englische Meister FC Chelsea und AC Mailand sollen zuletzt großes Interesse bekundet haben. Als Ablösesumme waren mindestens 70 Millionen Euro im Gespräch. Aubameyangs Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2020.

Lediglich bei einem Mega- Angebot von über 100 Millionen Euro könnte der BVB im Transfer- Poker rund um ihren Top- Stürmer noch schwach werden …