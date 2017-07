Transfer- Hammer! Bayern holt James von Real Madrid

Zunächst leihen die Bayern den Kolumbianer James für zwei Jahre, bis zum 30. Juni 2019 aus. Medienberichte sprechen von einer Leihgebühr von 10 Millionen Euro. Anschließend besitzt der Arbeitgeber von David Alaba eine Kaufoption. James wird, wie der Klub in einer Presseaussendung mitteilt, seinen Vertrag nach dem obligatorischen Medizincheck unterzeichnen.

Der Stern des 25- jährigen Mittelfeldspielers ging bei der WM 2014 in Brasilien auf, als er, mit sechs Treffern, Torschützenkönig wurde. Daraufhin überwies Real Madrid 80 Millionen an den AS Monaco und sicherte sich die Dienste von James. In Madrid bestritt er 111 Pflichtspiele und erzielte dabei 36 Treffer.

Ancelottis Wunschspieler

"Die Verpflichtung von James Rodriguez war der große Wunsch unseres Trainers Carlo Ancelotti", wird Bayern- Boss Karl- Heinz Rummenigge auf der Homepage des Klubs zitiert. Ancelotti hatte bereits in Madrid mit James zusammen gearbeitet.

Foto: AP

James wird kommenden Sonntag bereits mit seinen neuen Kollegen zur Asien- Tor der Bayern aufbrechen.