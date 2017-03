Transfer- Gerücht! Chelsea will David Alaba

Eigentlich läuft der Vertrag von David Alaba beim FC Bayern bis Sommer 2021. Dennoch scheint die Transfer- Gerüchteküche zu brodeln. Von Real Madrid oder Manchester City war die Rede. Jetzt soll ein weiterer Spitzenklub aus der Premier League Interesse am Österreicher bekundet haben.

Wie die Zeitung "Guardian" berichtet, möchte der FC Chelsea den 24- Jährigen verpflichten. Star- Trainer Antonio Conte will im Sommer zwei Top- Stars holen, darunter Alexis Sanchez und eben auch David Alaba. Der Bayern- Star soll in London variabel einsetzbar sein. Conte könnte sich ihn als Linksverteidiger, Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger vorstellen. Ein Angebot sei bereits in Planung. Der Marktwert von David Alaba beträgt derzeit rund 40 Millionen Euro.