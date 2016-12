Traktor bricht auf Eissee ein - Lenker ertrunken

Der Mann aus Windischgarsten war am Vormittag mit einem 52- jährigen Bekannten mit Holzarbeiten an einem steileren Uferstück des Gleinkersees in Roßleiten (Bezirk Kirchdorf) beschäftigt. Er fuhr mit einem Schmalspurtraktor auf dem Rundwanderweg. Die Zugmaschine kam ins Rutschen und stürzte über eine steile Böschung auf den vereisten See, wo sie sich einige Male überschlug. Dann brach das Eis und der Traktor versank mitsamt dem 74- Jährigen im Wasser.

Opfer unter Eis eingeschlossen

Das Eis brach sofort unter des Last der Traktors ein, bald war nur noch das Dach zu sehen. Die beiden Kollegen versuchten zu helfen, konnten den Mann aus Windischgarsten aber nicht mehr fassen. Der Freund des Pensionisten und ein weiterer Unfallzeuge versuchten noch den unter der Eisdecke eingeschlossenen Mann aus dem Wasser zu holen - allerdings ohne Erfolg.

Die Einsatzkräfte wurden umgehend verständigt. Feuerwehrtaucher bargen die Leiche des 74- Jährigen etwa zwei Stunden später. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen.