Tragödie mit sechs Toten: Familie im Ort unbekannt

Die am Donnerstag entdeckte Bluttat in einem Wohnhaus in einer Siedlung im Böheimkirchner Ortsteil Schildberg hat bei den Bewohnern in der Umgebung Fassungslosigkeit ausgelöst. Während der seit Mittag laufende Polizeieinsatz noch im Gang war, hieß es unisono, die erst vor gut einem Jahr zugezogene Familie sei nicht bekannt gewesen. Gegen 18 Uhr wurden die sechs Toten abtransportiert.