Trächtige Kuh tötet 80- Jährigen kurz vor Geburt

Ein Nachbar wollte dem 80- Jährigen noch zu Hilfe kommen, konnte sich aber nicht nähern, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Erst als die Betreiber der Landwirtschaft - Sohn und Schwiegertochter - dazukamen, ging das schottische Hochlandrind in den 250 Meter entfernt liegenden Stall und hat dort, so die Polizei, schlussendlich gekalbt.

Der Unfall hat einen großen Rettungseinsatz ausgelöst, auch ein Hubschrauber wurde geschickt. Wiederbelebungsmaßnahmen durch ein Notarztteam des Roten Kreuzes und durch Rettungskräfte aus Feldbach blieben erfolglos.