Toter Rekrut in NÖ: Infektion im Blut nachgewiesen

Die genauen Gründe, warum Toni P. bei dem 7,2 Kilometer langen Marsch starb, sind auch weiterhin noch nicht restlos geklärt. Es seien aber die Keime Hämophilius influenzae und Streptokokkus pneumoniae festgestellt worden, informierte die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau. Dies habe der Sachverständige am Freitag telefonisch mitgeteilt. Bei der Obduktion konnten keine Entzündungsspuren an den Organen festgestellt werden.

Foto: Hannes Wallner (Symbolbild)

"Erkrankung ist extrem selten"

"Es handelte sich um einen akuten Infekt, die Keimeinschwemmung ins Blut bewirkte offensichtlich das hohe Fieber und war geeignet, eine Sepsis herbeizuführen", teilte die Anklagebehörde am Freitagnachmittag mit. "Diese Form der Erkrankung ist extrem selten", hieß es weiter. Man habe das Bundesheer über dieses Ergebnis informiert, damit über allfällig erforderliche Antibiotikagaben an Heeresangehörige entschieden werden könne.

Neben der Infektion, die nun im Blut nachgewiesen werden konnte, war in einem Obduktionsvorbericht auch von einer Überhitzung des Körpers als Todesursache die Rede gewesen. Kameraden hatten außerdem von einem dem extrem heißen Temperaturen "unangemessenem Drill" gesprochen.

Schwindel und Übelkeit

Der Wiener war erst einen Monat im Dienst des Bundesheeres. Doch ein routinemäßiger Fußmarsch am 3. August führte den 19- jährigen Garde- Nachwuchs in den Tod. Kurz nach dem Marschbefehl soll er bereits über Schwindel und Übelkeit geklagt haben. Trotzdem nahm der Sportler samt 20- Kilo- Rucksack und Sturmgewehr an der Übung mit mehreren Stationen, die laut Heer der Hitze angepasst war, teil. Toni P. brach dann nach etwa einer Stunde, sprich vier Kilometern, zusammen. Wenig später verloren Ärzte im Spital den Kampf um sein Leben.

"Lückenlos aufzuklären"

"Das Bundesheer wird alles unternehmen", die Ursachen für den Tod des jungen Rekruten "lückenlos und transparent aufzuklären. Das ist für mich oberstes Gebot", erklärte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Foto: Gerhard Gradwohl

Die Leitung jener Untersuchungskommission des Österreichischen Bundesheeres, die den tragischen Todesfall untersucht, wurde vom Brigadier der Miliz, Hans Rathgeb, übernommen. Rathgeb ist Präsident des Landesgerichtes Salzburg und Milizexperte des Generalstabschefs.