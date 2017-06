Toter nach Bootsunfall: Ermittlungen eingeleitet

"Gegen den 44- jährigen Niederösterreicher, der laut Polizei das Boot gelenkt hat, wird wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit ermittelt. Gegen den 32- jährigen Kärntner, den Vertreter des Bootseigentümers, laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung", sagte Kitz.

Der Kärntner hätte sehen müssen, dass der Lenker wegen seiner Alkoholisierung nicht in der Lage war, das Boot zu steuern. Laut Polizeiangaben hatten alle Bootsinsassen Alkohol getrunken. Der Grad der Alkoholisierung wurde beim Lenker genau festgestellt - er hatte 1,2 Promille.

Opfer ging in scharfer Kurve von Bord

Der Unfall hatte sich am 2. Juni am Wörthersee vor Maria Wörth ereignet. Bei der Bootsfahrt waren vier Freunde aus Niederösterreich an Bord gewesen, dazu der 32 Jahre alte Kärntner. Laut Polizei hatte der 44- jährige Lenker das Boot in eine scharfe Kurve gelenkt, dabei ging das Opfer, ebenfalls 44 Jahre alt, über Bord. Eine Suchaktion nach dem Mann musste am Abend wegen eines Gewitters abgebrochen werden. Die Leiche wurde erst am nächsten Tag von Tauchern in 30 Metern Tiefe entdeckt.