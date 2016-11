Tote bei Hochzeit von waffenverrückter Inderin

Ein Video (siehe oben) von der Hochzeit am Dienstag im indischen Bundesstaat Haryana zeigt, wie die Braut Sadhvi - das indische Wort für eine heilige Frau oder "Gottfrau" - Deva Thakur auf der Tanzfläche vor einer Bühne im Freien steht und zuerst aus einem Revolver und dann aus einem doppelläufigen Gewehr Schüsse abfeuert. Auch mehrere ihrer Leibwächter feuern zu einem Lied, das sich Deva Thakur laut BBC zuvor vom DJ gewünscht hatte, tüchtig Schüsse ab.

Zwei Minuten lang dauert die Schuss- Arie, Sadhvi Deva Thakur bekommt immer wieder eine frisch geladene Waffe in die Hände gedrückt, die sie leer feuert. Berichten zufolge hätten sowohl die Familie der Braut als auch die des Bräutigams mehrmals versucht, die Schießerei zu stoppen, die Bitten seien aber auf taube Ohren gestoßen. Dann ist in dem Video plötzlich zu hören, wie Menschen aufgeregt durcheinander rufen. Die Schießerei stoppt. Bald wird klar: Mehrere Hochzeitsgäste wurden von Querschlägern der Freudenschüsse getroffen, die Tante des Bräutigams sogar tödlich.

Nachdem bemerkt wird, dass Gäste getroffen wurden, laufen die Hochzeitsgäste wild durcheinander. Foto: facebook.com

Polizei sucht nach Deva Thakur und ihren Bodyguards

In dem Durcheinander fliehen Sadhvi Deva Thakur und ihre Bodyguards. Seit der Hochzeit sind sie Medienberichten zufolge untergetaucht, die indische Polizei sucht wegen Mordes nach den sieben Personen.

Sadhvi Deva Thakur Foto: facebook.com/Sadhvi Deva Thakur

Sadhvi Deva Thakur , unter anderem Vizepräsidentin der Hindu- Organisation All India Hindu Mahasabha, die sich liebend gerne mit einem Gewehr in der Hand ablichten lässt, ist in der Öffentlichkeit umstritten. Im vergangenen Jahr wurde laut BBC- Informationen gegen sie ermittelt, weil sie gesagt hatte, Muslime und Christen müssten sich sterilisieren lassen, um das Bevölkerungswachstum Indiens einzudämmen.

Deva Thakur: Statue von Gandhi- Attentäter aufstellen

Zudem sei sie der Meinung, dass Hindu- Frauen dazu verpflichtet werden sollten, wieder mehr Kinder zu bekommen, um zu verhindern, dass ihre Religion zur Minderheit würde, und dass eine Statue des Mahatma- Gandhi- Attentäters Nathuram Godse in ihrem Heimatbundesstaat aufgestellt werden sollte. Godse, damals Redakteur der radikalen Zeitung "Hindu Rashtra", hatte sich zu dem Verbrechen bekannt und erklärt, Gandhis politischer Kurs der Gewaltfreiheit habe den Hindu- Interessen geschadet und zur Teilung Indiens geführt. Er wurde nach seinem Prozess gehenkt.