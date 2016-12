Totale Verwirrung um Russlands Doping- Geständnis

Noch am gleichen Tag relativierte Anzeliowitsch ihre kritischen Aussagen. "Natürlich sind meine Worte aus dem Kontext gerissen worden", schrieb sie am Mittwoch laut Agentur sports.ru in einer Mitteilung. Sie habe in dem einstündigen Interview der "New York Times" vor allem darlegen wollen, dass es vor Antworten der Sportler auf die Vorwürfe und Entscheidungen der Verbände wenig sinnvoll sei, über die Lage zu reden. "Bisher ist nur eine Seite vertreten gewesen", sagte sie. "Dass ich schockiert war vom McLaren- Bericht, das sind meine Worte. Ich denke, wir alle waren schockiert."

"Institutionelle Verschwörung" nur konstruiert?

Der Wortlaut greift genau die Formulierung des Doping- Sonderermittlers Richard McLaren bei seinen Vorwürfen gegen Russland auf. Der Chefermittler der Welt- Anti- Doping- Agentur (WADA) hatte Russland in seinen beiden Reports angesichts von 1000 involvierten Sportlern Staatsdoping vorgeworfen und von einer "institutionellen Verschwörung" über mehrere Jahre und sportliche Großereignisse hinweg, auch bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi, gesprochen.

Foto: Associated Press

Sportminister: Rusada nur "eine private Organisation"

Kritik kam vom russischen Sportminister Pawel Kolobkow. Anzeliowitsch sei keine Staatsbedienstete, sagte er in Moskau. Sie hätte deshalb nicht als Vertreterin der russischen Sportpolitik zitiert werden dürfen. Die Rusada sei eine private Organisation. Russland bleibe ein "unversöhnlicher Kämpfer gegen Doping", betonte Kolobkow. Deshalb könne es kein staatlich gestütztes Doping- System geben.

"Das IOC wartet auf Klärung" ++ FIFA hält sich zurück

"Das IOC wartet auf Klärung", sagte ein Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees. Man werde die Angelegenheit zunächst nicht kommentieren. Insgeheim hofft man wohl, dass das Eingeständnis Bestand haben wird. Für den in der Kritik stehenden IOC- Chef Thomas Bach würde dadurch sportpolitisch vieles einfacher. FIFA- Chef Gianni Infantino wies einen direkten Zusammenhang zur Fußball- WM 2018 in Russland zurück. Er glaube nicht, "dass wir ein Doping- Problem mit der Organisation für die WM vermischen sollten", sagte der Präsident des Weltverbandes. Das seien "völlig unterschiedliche" Dinge.

FIFA-Boss Gianni Infantino Foto: AFP

Turbulenzen im Langlauf- und Biathlon- Lager

Egal, ob die Anzeliowitsch- Aussagen so oder so ähnlich gefallen sind - längst rüttelt der Doping- Skandal um Russland an den Grundfesten und der Glaubwürdigkeit des Sports. Nachdem das IOC kurz vor Weihnachten ein Disziplinarverfahren gegen 28 Russen eingeleitet hatte, wurden vom Skiweltverband FIS sechs und vom Biathlon- Weltverband IBU zwei Sportler gesperrt. Einer davon ist Langlauf- Olympiasieger Alex Legkow. Der 50- km- Sieger von Sotschi klagt genau wie sein Kollege Jewgeni Below gegen die Suspendierung. Die Klage gegen die FIS ist eingereicht. Bei der am Silvestertag beginnenden Tour de Ski will Legkow starten.

FIS: "Wir nehmen da ein gewisses Risiko auf uns"

Im Weltverband FIS ist man sich des Risikos der Suspendierungen bewusst. "Die haben wir sofort provisorisch bestraft, obwohl wir noch auf Beweise warten müssen. Wir nehmen da ein gewisses Risiko auf uns. Aber wir mussten reagieren, weil die Saison im Langlauf jetzt mit der Tour de Ski schon weitergeht", erklärte Weltverbands- Präsident Gianfranco Kasper. Der Schweizer sagte in einem Gespräch mit der "Berliner Zeitung", dass die Entscheidung des russischen Ski- Verbandes, das Langlauf- Weltcupfinale zurückzugeben, "auf einen gewissen Druck hin" fiel. "Wir haben gesagt: Entweder ihr macht es selbst, sonst machen wir es."