Toronto- Sieg über Minnesota ohne Jakob Pöltl

Erst ein 36:21 im vierten Abschnitt sicherte Toronto den siebenten Sieg in den vergangenen acht Partien. Für die Kanadier ging gegen Minnesota eine Serie von sechs Heimspielen hintereinander zu Ende. DeMar DeRozan (27 Punkte) und Kyle Lowry (25) führten ihr Team an. Jonas Valanciunas verzeichnete mit 20 Punkten und zehn Rebounds ein "Double- Double". Bereits in der Nacht auf Samstag tritt Toronto bei den Boston Celtics an.

Die Golden State Warriors haben mit einem 106:99 über Utah Jazz als erstes Team die Marke von 20 Saisonsiegen erreicht. Die Topstars Stephen Curry (26) und Kevin Durant (21) waren die erfolgreichsten Werfer. Für die San Antonio Spurs setzte es nach zuvor 13 Erfolgen die erste Niederlage in der Fremde. Die Texaner verloren ausgerechnet bei der Rückkehr von Pau Gasol nach Chicago 91:95.

Ergebnisse der NBA vom Donnerstag:

Toronto Raptors (ohne Jakob Pöltl) - Minnesota Timberwolves 124:110

Washington Wízards - Denver Nuggets 92:85

Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 88:86

New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers 88:99

Utah Jazz - Golden State Warriors 99:106

Chicago Bulls - San Antonio Spurs 95:91