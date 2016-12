Toronto ohne Pöltl weiterhin in der Erfolgsspur

Die Toronto Raptors bleiben in der NBA weiterhin in der Erfolgsspur. Sie gewannen - neuerlich ohne den Wiener Jakob Pöltl - in der Nacht auf Samstag bei den Boston Celtics 101:94 und feierten den achten Sieg in den vergangenen neun Spielen. Titelverteidiger Cleveland Cavaliers fertigte Miami Heat 114:84 ab.