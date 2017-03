Tolle Aktion! Stefan Maierhofer wird zum Wohltäter

Dank Stefan Maierhofer hat Tamas Bognar seine verlorene Geldbörse wiederbekommen. Der derzeit verletzte Mattersburg- Angreifer hatte nach dem Spiel in Salzburg bei der Heimfahrt auf einer Raststation am Mondsee am Beschleunigungsstreifen den verlorenen Geldbeutel des LKW- Fahrers entdeckt und auf Facebook seine Fans mobilisiert: "Ich hielt natürlich extra an, sammelte ihn ein und möchte nun gemeinsam mit euch den Besitzer finden", postete Maierhofer ein Bild auf Facebook.

Der Beitrag wurde über 300 Mal geteilt. So konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden. Ohne seinen Führerschein hätte Tamas Bognar seinen Job womöglich ein paar Wochen nicht ausüben können. Der Ex- Rapidler wurde dafür mit Leckereien belohnt.