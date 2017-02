Tötete Luciles Mörder auch 18- Jährige in Südtirol?

Nächster Paukenschlag im Fall um die in Tirol getötete Studentin Lucile K. - nachdem fest steht, dass derselbe Täter auch die Joggerin Carolin G. in Deutschland tötete, könnte er auch 1998 in Südtirol zugeschlagen haben. Das Opfer damals: Die 18- jährige Steirerin Ulli R.! Schauderhaftes Detail: Der Killer schlug immer am Sonntag zu!