Tötete Anis Amri: Polizist schockt mit Hitlergruß

Wie mehrere italienische Medien berichteten, soll Scata sein Bild mit dem Hitlergruß im Vorjahr am 25. April, also am Jahrestag der Befreiung Italiens vom Faschismus, gepostet haben - zusätzlich zu einer Todesanzeige des italienischen Faschistenführers Benito Mussolini. Darunter soll er geschrieben haben: "Nicht alle haben Verrat begangen. Viele entschieden sich, der Fahne treu zu bleiben und das Leben für sie zu geben. Ich gehöre zu diesem Italien, zu diesen Italienern, die keinen Verrat begangen haben und die sich nicht ergeben haben."

Medien stießen auf Scatas Bild mit Hitlergruß, mittlerweile ist sein Instagram-Account gelöscht. Foto: Instagram

Deutschland wollte Polizist für Amri- Erschießung ehren

Scata stammt aus dem sizilianischen Catania und ist erst seit dem Vorjahr bei der Polizei. In Deutschland, wo man Scata bis dato wegen der Erschießung von Anis Amri besonders dankbar war, wurde laut "Bild" sogar über die Verleihung eines Ordens nachgedacht. Diese Idee wurde nach dem Auftauchen des Fotos wieder verworfen.

Ins Visier italienischer Medien ist übrigens auch sein Kollege Christian Movio (26) geraten. Laut Berichten soll er sich auf Facebook über eine Colaflasche mit der Aufschrift "Adolf" gefreut haben und darunter ein Bild von Adolf Hitler mit dem Satz "Thanks Bro" gepostet haben. Auch er hat sein Profil mittlerweile gelöscht.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Die zwei italienischen Polizisten wurden Ende Dezember als große Helden gefeiert. Sie waren routinemäßig auf Streife in Mailand unterwegs, als ihnen ein Mann bei der Piazza Maggio a Sesto San Giovanni auffiel. Als sie seine Papiere verlangten, zückte er eine Pistole und schoss Movio in die Schulter. Scata erwiderte das Feuer und erschoss den Mann - dann stellte sich heraus, dass es sich beim Getöteten um den Berlin- Attentäter Anis Amri handelte . Die zwei Polizisten wurden mit Glückwünschen überhäuft.