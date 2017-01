Tötete 39 Menschen: Istanbul- Massenmörder gefasst

Die Zeitung "Hürriyet" veröffentlichte Montagabend Fotos des mutmaßlichen Massenmörders nach seiner Verhaftung. Die türkische Regierung hatte zuvor angegeben, die Identität des Mannes sei ermittelt worden. Sie hatte die Identität aber nicht öffentlich gemacht.

Abdulkadir M. soll aus Zentralasien stammen

Türkische Medien hatten berichtet, der Angreifer stamme womöglich aus Zentralasien. Die regierungsnahe Zeitung "Sabah" hatte am vorvergangenen Sonntag berichtet, bei dem Angreifer handle es sich um einen kirgisischen Staatsbürger. Er sei von den türkischen Behörden als Abdulkadir M. identifiziert worden und komme ursprünglich aus Usbekistan.

Zwei weitere Verdächtige in Haft

Erst am vergangenen Freitag war gegen zwei zuvor festgenommene ausländische Verdächtige Untersuchungshaft verhängt worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte gemeldet, bei ihnen handele es sich um Uiguren aus China. Sie würden unter anderem der "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" und der "Beihilfe zum vorsätzlichen Mord in 39 Fällen" verdächtigt. Die muslimische Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang in Nordwestchina ist ein Turkvolk und fühlt sich von den Chinesen unterdrückt. Die Türkei setzt sich seit Langem für die Uiguren ein. China wirft der Türkei vor, geflüchteten Uiguren türkische Reisepässe auszustellen.

IS veröffentlichte Video vom Attentäter

Knapp nach Neujahr veröffentlichte der IS ein Selfie- Video vom Hauptattentäter auf den Istanbuler Nachtclub. Augenzeugen zufolge soll er in der Silvesternacht auf dem Boden liegenden Menschen gezielt in den Kopf geschossen haben, berichtete "Hürriyet". Insgesamt habe der Mann mehr als 180 Schüsse abgegeben und dabei sechs Mal das Magazin gewechselt. Anschließend habe er sich umgezogen, seine Waffe gereinigt, während der Panik den Club verlassen - und dann in einem Taxi das Weite gesucht.

"Hürriyet" berichtete zudem unter Berufung auf Geheimdienstquellen, es gebe Hinweise darauf, dass der Angriff von derselben IS- Zelle ausgeführt worden sei wie der Anschlag auf den Istanbuler Atatürk- Flughafen im Juni 2016. Damals hatten mehrere Selbstmordattentäter 45 Menschen mit in den Tod gerissen.

Foto: APA/AFP/IHLAS NEWS AGENCY

Mit dem Angriff auf den Istanbuler Club habe der IS laut seinem Propagandaorgan Amak christliche Partygänger treffen wollen. Die Mehrheit der 39 Toten und fast 70 Verletzten stammte jedoch aus dem muslimisch geprägten Ausland. Unter den 39 Todesopfern waren der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge unter anderem elf Türken, sieben Menschen aus Saudi- Arabien und je drei aus dem Libanon und dem Irak. Zwei Opfer türkischer Abstammung hatten nach Angaben des deutschen Außenministeriums in Bayern gewohnt.