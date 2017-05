Todesursache auch nach zweiter Obduktion unklar

Auch die zweite Obduktion an der im April im Inn gefundenen Leiche der seit Anfang Februar abgängigen 26- jährigen Jennifer V. aus Wörgl in Tirol hat keine Todesursache zutage gefördert. "Die Untersuchungen am Ludwig- Boltzmann- Institut für Klinisch- Forensische Bildgebung in Graz bestätigten das Gutachten der Innsbrucker Gerichtsmedizin", teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.