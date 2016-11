Todesstrafe gegen Ex- Präsident Mursi aufgehoben

Der Prozess gegen den ägyptischen Ex- Präsidenten Mohammed Mursi wegen eines Gefängnisausbruchs im Jahr 2011 wird neu aufgerollt. Das entschied das höchste Berufungsgericht des Landes am Dienstag in Kairo. Es nahm damit die in einer früheren Instanz verhängte Todesstrafe gegen den Islamisten zurück.