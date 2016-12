Todespilot von Chapecoense fehlten Flugstunden!

Die Vorwürfe waren am Freitag in Bolivien publik geworden. Die Unglücks- Fluggesellschaft LaMia ist in dem Andenland ansässig. Pilot und Kopilot waren unter den 71 Todesopfern des Absturzes vom 28. November in Kolumbien. Die Unfallursache war Treibstoffmangel. Nur sechs Menschen überlebten.

Foto: APA/AFP/NELSON ALMEIDA, AP

Der Pilot, ein früherer Militär, war zugleich Mitbesitzer von LaMia. Der Anwalt kritisierte, nach seinen Recherchen hätten Boliviens Behörden die Probleme erkennen müssen.

LaMia steht seit der Tragödie heftig im Kreuzfeuer der Kritik. Der Fluggesellschaft wurde bereits die Fluglizenz entzogen, die Behörden von drei Ländern ermitteln gegen die Firma.