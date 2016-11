Tobender Syrer geht mit Messer auf 36- Jährige los

Die Frau war dem 27- Jährigen als Ehefrau versprochen worden. Da es in der Vergangenheit aber immer wieder zu Streitigkeiten gekommen war, lehnte es die 36- Jährige verständlicherweise ab, den Syrer zu heiraten. Das Ehe- Arrangement scheiterte also, der 27- Jährige zog daraufhin im Mai nach Deutschland, stieß jedoch bereits vor seiner Abreise Drohungen gegen die heiratsunwillige 36- Jährige aus.

Gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft

Mehrere Monate lang herrschte danach Funkstille - bis Mittwochmittag: Da tauchte der Syrer plötzlich vor der Wohnung der Frau auf und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Wie von Sinnen ging der verschmähte 27- Jährige mit Fäusten auf die 36- Jährige los, stieß einmal mehr wüste Drohungen aus, holte dann ein Küchenmesser und stach mehrmals zu. Dem völlig geschockten Opfer gelang es, die Messerstiche mit den Händen abzuwehren, es zog sich dabei jedoch Verletzungen zu.

Just in diesem Moment tauchte die schwangere Schwägerin der 36- Jährigen in der Wohnung auf. Auch auf sie ging der Tobende los, verpasste ihr mehrere Schläge und fügte ihr leichte Verletzungen zu. Als dann auch noch ein weiterer Verwandter den Frauen zu Hilfe kam, rannte der 27- jährige Syrer aus der Wohnung und flüchtete. Nach dem Verdächtigen wird gefahndet.