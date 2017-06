Titelverteidigerin Muguruza im Achtelfinale out

Titelverteidigerin Garbine Muguruza ist am Pfingstsonntag in Paris bereits im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Die als Nummer 4 gesetzte Spanierin verlor gegen die Französin Kristina Mladenovic (Nr. 13) nach 1:59 Stunden mit 1:6, 6:3, 3:6. Mladenovic erreichte damit ihr zweites Major- Viertelfinale nach den US Open 2015.