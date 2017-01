Titelverteidigerin Kerber stürmt ins Achtelfinale

Ohne Probleme hat Titelverteidigerin Angelique Kerber das Achtelfinale bei den Australian Open in Melbourne erreicht. Die Tennis- Weltranglisten- Erste musste am Freitag beim 6:0, 6:4 gegen die Tschechin Kristyna Pliskova nur wenig Gegenwehr brechen. In der Runde der letzten 16 trifft Kerber am Sonntag auf die Weltranglisten- 35. Coco Vandeweghe aus den USA. Vandeweghe setzte sich mit 6:4, 3:6, 7:5 gegen die ehemalige Wimbledon- Finalistin Eugenie Bouchard aus Kanada durch.