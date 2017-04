Titelverteidigerin Kerber in Stuttgart früh out

Die Tennis- Weltranglistenzweite Angelique Kerber ist beim WTA- Turnier in Stuttgart bereits zum Auftakt gescheitert. Nach einem Freilos in der ersten Runde verlor die deutsche Titelverteidigerin am Donnerstag im Achtelfinale gegen die Französin Kristina Mladenovic nach 1:36 Stunden mit 2:6, 5:7 und setzte ihre sportliche Talfahrt in diesem Jahr damit fort.