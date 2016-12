Titanic: China beginnt originalgetreuen Nachbau

Der Start des historischen Nachbaus wurde am Mittwoch mit einer großen Zeremonie im Südwesten der chinesischen Provinz Sichuan, im beschaulichen Kreis Daying, gefeiert.

Fertigstellung Ende 2018 geplant

Für ihr Großprojekt haben sich die Chinesen internationale Investoren und Berater mit ins Boot geholt, berichtet "China Daily" am Freitag. So nahmen an den Feierlichkeiten auch einige US- Designer und der frühere Kommunikationschef des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair, Peter Mandelson, teil. "Das ist ein großartiges Projekt", wurde der Brite in der Tageszeitung "China Daily" zitiert. Der Nachbau solle bis Ende 2018 fertiggestellt werden, sagte Liu Hua, die Managerin des Romandisea Resorts in Daying.

Nachbau soll nicht auf große Reise gehen

Das Schiff werde aber nicht auf große Ozeanreise gehen, sondern Hunderte Kilometer von der Küste entfernt in ruhigen Gewässern in Südwestchina ankern. "Wir werden nicht auf See kreuzen, sondern das Schiff wird in dem Reservoir als Attraktion des Parks liegen", sagte Liu Hua. Teile werden in Wuhan und Nantong gebaut und per Zug, Lastwagen oder Schiff nach Sichuan gebracht, wo das 269 Meter lange Schiff an Ort und Stelle zusammengebaut werden soll.

Video: 3D- Animation des Nachbaus

Das Bauvorhaben ist nicht der erste Versuch, mit einer Kopie der Titanic in China für Aufmerksamkeit zu sorgen. Bereits der australische Milliardär Clive Palmer hatte im Jahr 2013 eine ähnliche Idee, doch die Konstruktionsarbeiten sollen ins Stocken geraten sein. Wie CNN unter Berufung auf australische Medien berichtet, habe das ausführende Unternehmen die Montage eingestellt.

Bei dem Schiffsunglück vor mehr als 100 Jahren rammte die Titanic einen Eisberg und sank in den Fluten des Nordatlantiks. Mehr als zwei Drittel der 2224 Passagiere kamen dabei ums Leben, vor allem, weil es an Rettungsbooten gemangelt hatte.