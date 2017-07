Tiroler stürzt bei Schwammerlsuche 100 Meter ab

Beim Schwammerlsuchen ist ein 56- jähriger Tiroler am Samstag in Hatting im Bezirk Innsbruck- Land 100 Meter über steiles Gelände abgestürzt und schwer verletzt in einem Bach liegen geblieben. Nachdem er nicht nach Hause gekommen war, schlug seine Lebensgefährtin am Abend Alarm. In einer groß angelegten Suchaktion wurde der Mann kurz vor 22 Uhr gefunden, teilte die Polizei mit.