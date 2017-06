Tiroler Recyclingfirma brannte: Fünf Verletzte

Ein Großaufgebot an Feuerwehren musste in der Nacht auf Donnerstag zu einem Großbrand in einer Recyclingfirma in Tirol ausrücken. Auf dem Gelände des Unternehmens war gegen 22.30 Uhr in Ballen gelagertes Plastik in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten wurden fünf Feuerwehrleute durch Rauchgas verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.