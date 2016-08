Tiroler hielt 14- Jährigem Pistole an den Kopf

Völlig ausgerastet ist ein 26- jähriger Autolenker am Freitagabend in Innsbruck. Ein Jugendlicher im Alter von 14 Jahren hatte sich zuvor über den Mann lautstark beschwert, weil dieser mit seinem Pkw angeblich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 26- Jährige sah daraufhin rot, stieg aus dem Wagen, zückte eine Schreckschusspistole und hielt sie dem Teenager an den Kopf...