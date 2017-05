Tiroler Geiselnehmer: "Es gab kein Zurück mehr"

"Es tut mir alles sehr leid. Nachdem ich in der Bank war, gab es für mich kein Zurück mehr" - das sagt jener 28- Jährige, der am vergangenen Freitag in der Bank im Tiroler Erpfendorf eine Geisel genommen und sich einen stundenlangen Nervenkrimi mit der Polizei geliefert hatte. Ihm drohen nun bis zu 20 Jahre hinter Gittern.