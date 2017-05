Tiroler (75) bei Heli- Absturz in Südtirol getötet

Nach Angaben der Landesnotrufzentrale Bozen ereignete sich das Unglück gegen 13.45 Uhr in Pfunders im Südtiroler Pustertal. Der Privathubschrauber war laut stol.it am Vormittag in Pisa gestartet und hatte in Bozen eine Zwischenlandung eingelegt. Gegen 13 Uhr hob er wieder ab und flog weiter in Richtung Salzburg. Dabei kam es zu dem Unglück.

In Schlucht gestürzt

Der Hubschrauber stürzte in eine Schlucht. Zuvor war er aber bereits in der Luft in kleine Teile zerbrochen, die auf einer Wiese landeten. Während des Absturzes dürfte der Helikopter zudem eine Stromleitung touchiert haben. Wie genau es zu dem tragischen Absturz kommen konnte, ob etwa ein technischer Defekt vorlag, ist aber noch unklar. Im Einsatz standen neben den Carabinieri Bergrettung, Feuerwehr und der Rettungshubschrauber "Pelikan I".