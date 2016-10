Tirol: Sex- Übergiff auf 16- Jährige in Zugabteil

Ein 20- jähriger Afghane hat am Sonntag in Tirol eine junge Vorarlbergerin (16) in einem Zugabteil sexuell belästigt. Der in Feldkirch wohnhafte Mann versuchte mehrmals, die Jugendliche zu küssen. Obwohl sie den Afghanen mehrmals wegstieß, streichelte er ihr ständig über Rücken und Gesicht und packte sie an den Schultern.