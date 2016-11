Tirol: Drei Frauen vor Diskothek niedergeschlagen

Die beiden 25- jährigen Männer waren gegen 2 Uhr vor dem Lokal aus einem Taxi ausgestiegen. Ein unbekannter Passant dürfte in dem Moment eine beleidigende Bemerkung in Richtung der beiden geschrien haben. Da die drei Frauen unmittelbar nach den beiden 25- Jährigen das Taxi benützen und einsteigen wollten, nahmen die beiden Männer an, dass sie von den drei Discobesucherinnen beleidigt worden waren.

Daraufhin gingen die 25- Jährigen sofort auf die Frauen los und schlugen sie vor allem im Gesichtsbereich. Alle drei Opfer der Attacke mussten mit Verletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.