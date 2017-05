Tirol darf als deutscher Klub in Innsbruck spielen

"Die Alternative wäre gewesen, dass wir Hypo als wichtiges Zugpferd für den Volleyball- Sport verlieren", sagte Kleinmann: "Hannes Kronthaler hat mir immerhin das Angebot gemacht, österreichische Nationalspieler zu forcieren. Sie können so in einer starken Liga spielen und sich weiterentwickeln. Das ist eine gute Sache fürs österreichische Volleyball."

Auch Kronthaler gab sich am Freitag bei einer Pressekonferenz versöhnlich. "Ich danke dem Herrn Präsidenten, dass er der deutschen Liga mitteilen wird, dass wir unsere Heimspiele in Tirol austragen dürfen." Heißt im Klartext: Hypo wird künftig, wenn alles durchgeht, in der deutschen Liga - "weil uns in Österreich die Vision fehlte", so Kronthaler -, allerdings als Heimspielstandort weiterhin Innsbruck aufrechterhalten.

Positive Signale aus Deutschland

Aus Deutschland kommen laut Kronthaler positive Signale, dass die Ausnahmegenehmigung erteilt und Tirol in der kommenden Saison mit der Lizenz von Unterhaching in der deutschen Liga spielen wird. Die endgültige Entscheidung aus Deutschland soll am Montag fallen.