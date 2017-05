Tirol: Alko- Lenker stürzt mit Pkw in Achensee

In Tirol ist ein 27- jähriger Einheimischer am Samstagabend im Bezirk Schwaz mit seinem Pkw in den Achensee gestürzt. Als Unfallursache vermutete die Polizei Sekundenschlaf. Da sich der Mann vor dem Versinken des Fahrzeugs aus dem Auto befreien konnte, kam er mit leichten Verletzungen davon. Ein Alko- Test ergab beim dem Lenker eine erhebliche Alkoholisierung.