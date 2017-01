Tina Maze schnappt Didier Cuche TV- Job weg

Dabei hätte sich der 42- Jährige wirklich auf die WM in St. Moritz gefreut. An dem Ort, wo er vor 14 Jahren in der Abfahrt mit Platz vier eine WM- Medaille nur knapp verpasst hatte, wollte Cuche in wenigen Wochen mit weltmeisterlichen Analysen als TV- Experte punkten. Ausgerechnet Tina Maze, die vor wenigen Tagen noch Journalisten und Fans mit einer Karriere- Fortsetzung verwirrte, soll nun seine Rolle übernehmen.

Eurosport- Sprecher Dominik Mackevicius erklärt die Entscheidung folgendermaßen: "Didier Cuche ist ein außergewöhnlicher Botschafter seines Sports und war ein fantastisches Mitglied der Eurosport- Familie. Für die laufende Wintersport- Saison konnten wir jedoch Tina Maze als Aushängeschild unserer Übertragungen gewinnen. Sie wird unsere internationale Berichterstattung nach ihrem bevorstehenden Karriereende anführen." Cuche war nach seinem Rauswurf enttäuscht.

Verwirrspiel um Rücktritt

Tina Maze wird beim RTL in Maribor ihr letztes Weltcup- Rennen bestreiten. Die Slowenin ließ zuletzt mit widersprüchlichen Aussagen aufhorchen, demnach sie sich doch vorstellen könnte, ihre Karriere fortzusetzen. Daraus wird jetzt wohl nichts werden. Bereits zum Saisonauftakt in Sölden hatte die 33- Jährige zu einem großen Presseempfang geladen und ihren Rücktritt angekündigt.