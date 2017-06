Tiger Woods weist sich in Entzugsklinik ein

Erstmals äußerte sich Tiger Woods seit dem Vorfall in Jupiter (Florida), wo er von der Polizei schlafend am Steuer seines beschädigten Fahrzeugs erwischt wurde. "Ich bekomme professionelle Hilfe, um mich im Umgang mit den Medikamenten, meinen Rückenschmerzen und Schlafstörungen richtig zu verhalten", erklärt er via Twitter. "Ich bedanke mich bei allen für die unglaubliche Unterstützung und das Verständnis, das gilt besonders für die Fans und die Spieler auf der Tour."

Im Jupiter Medical Center soll Woods ein 28- tägiges Suchtprogramm belegen, um von seiner Medikamenten- Abhängigkeit loszukommen. Zudem macht sich Tiger Woods Sorgen, dass er das Sorgerecht für seine beiden Kinder Sam (9) und Charlie (8) verliren könnte.

Sein Gerichtstermin, der für den 5. Juli anberaumt war, wurde auf den 9. August verlegt. Woods muss sich wegen "Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln" und "unsachgemäßem, illegalem Parken" verantworten.

Bereits 2010 auf Entzug

Der US- Golfstar wurde schon 2010 in einer Entzugsklinik in Wickburg (Arizona) wegen seiner Abhängigkeit von Schmerz- und Schlafmittel behandelt. Zusätzlich hatte er eine sechswöchige Behandlung gegen seine Sex- Sucht absolviert.

2013 gewann Woods sein letztes Turnier, sein letzter Major- Triumph liegt bereits neun Jahre zurück.