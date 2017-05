Tiger Woods wehrt sich: "Es waren Medikamente!"

Nach seiner Festnahme wegen Autofahrens unter mutmaßlichem Rauschmitteleinfluss hat sich der frühere Golf- Superstar Tiger Woods erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. US- Medien zitierten in der Nacht auf Dienstag aus einer Stellungnahme des 41- Jährigen, in der er jeglichen Alkoholkonsum bestreitet.