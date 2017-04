Tierische Ostereiersuche in Österreichs Zoos

In den österreichischen Tierparks gibt es zu Ostern wieder besondere Angebote. In Wien lockt am Wochenende eine Osterwerkstatt und die Ausstellung "Rund ums Ei und Nest" in den Tiergarten Schönbrunn. Im Zoo Schmiding in Oberösterreich gibt es zahlreiche Fütterungen zu beobachten, bei denen sich die Vierbeiner an der Feiertagsjause erfreuen.