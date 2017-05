Tierheim sucht Besitzer für "echten Badass- Kater"

"Mr. Biggles", der auch als "Lord Bigglesworth" bekannt sei, sei ein richtiger Bastard, schreiben Beschäftigte von PetRescue auf einer eigens für den Kater eingerichteten Website utterbastardcat.com . "Mr. Biggles" sehe mit seinem verführerischen schwarz glänzenden Fell und seinen großen gelben Augen prachtvoll aus, aber man müsse vorsichtig sein. Der Kater sei ein Despot und ein Diktator, der es nicht ertrage, wenn er nicht hinausgelassen werde, wann er wolle, nicht rechtzeitig gefüttert werde oder nicht zur rechten Zeit seine Streicheleinheiten bekomme.

Soweit nichts Besonderes, werden sich jetzt viele Katzenbesitzer denken, doch "Mr. Biggles" treibe seine Herrschaft über die menschlichen Sklaven auf die Spitze. Nicht umsonst wurde für ihn die E- Mail- Adresse humanslave@utterbastardcat.com eingerichtet. An diese Adresse können sich übrigens alle wenden, die Kontakt mit "Mr. Biggles" aufnehmen wollten - vor allem bekomme der Kater gerne Post aus aller Welt von Katzen, aber nur mit Fotos, wie in der Anzeige geschrieben wird .

Ernsthafte Interessenten sollten Erfahrungen mit Katzen haben, dürften nicht zart besaitet sein. "Mr. Biggles" brauche einen Besitzer, der sein Verhalten nicht persönlich nehme, aber den Kater auch nicht mit allen Frechheiten davonkommen lasse.

Für Übersee- Adoptionen sei der Australier aber nicht zu haben. "Denn wenn man ihn schon im Normalzustand für einen Bastard hält, wäre es umso schlimmer, wenn er für sechs Monate in Quarantäne und dann in ein Flugzeug müsste. Also setzen wir hier Niemandes Leben aufs Spiel und geben ihn nur innerhalb von Australien ab."