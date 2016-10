Tiefe Trauer in Thailand: König Bhumibol ist tot

Bhumibol war der dienstälteste Monarch der Welt, er hatte 1946 den Thron bestiegen. Der König war seit Jahren schwer krank. In den vergangenen Tagen verschlechterte sich sein Gesundheitszustand dramatisch. Bhumibol war seit 2009 mit nur kurzen Unterbrechungen im Krankenhaus. Er überlebte in diesem Jahr schon mehrere Eingriffe, darunter am Gehirn und am Herzen. Der König wurde seit einem Jahr nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Der Palast veröffentlichte regelmäßig Aussendungen über seinen Gesundheistzustand.

Nierenversagen und Lungenentzündung

Bhumibol, der am 5. Dezember seinen 89 Geburtstag gefeiert hätte, wurde zuletzt wegen Nierenversagens und einer Lungenentzündung behandelt. Bereits am Sonntag hatte der Palast eine Erklärung veröffentlicht, wonach der Zustand des Königs instabil sei, nachdem er eine Dialysebehandlung erhalten hatte. Bhumibol hatte zwar auf dem Papier nur repräsentative Aufgaben, galt aber als Symbol der Einheit in einem politisch tief zerstrittenen Land. Sein Ableben dürfte das Land vor große Umwälzungen stellen. Viele fürchten, Thailand könnte sogar im Chaos versinken.

Bis zu 15 Jahre Haft bei Majestätsbeleidigung

Obwohl König Bhumibol keine politische Macht hatte - das Militär hatte die absolute Monarchie 1932 abgeschafft -, wurde er wie ein Halbgott verehrt. Das thailändische Strafgesetzbuch sieht drakonische Strafen für jeden vor, der das Königtum herabwürdigt oder auch nur kritisiert. Bis zu 15 Jahre Haft drohen bei Majestätsbeleidigung nach Paragraf 112. Der Artikel schützte nicht nur den König selbst, sondern auch seine Frau Sirikit und den Thronfolger vor jeglicher Kritik. So kommt es immer wieder zu Verurteilungen - auch von Ausländern und psychisch Kranken. Auch nutzen politische Gegner das Gesetz, um sich gegenseitig anzuschwärzen.

Wie der thailändische Regierungschef Prayut Chan- O-Cha am Donnerstag bekannt gab, soll der 64- jährige Kronprinz Maha Vajiralongkorn nun den Thron besteigen, der beim Volk aber bei weitem nicht so beliebt ist wie sein Vater. Die Regierung werde das Parlament darüber informieren, dass König Bhumibol seinen Sohn am 28. Dezember 1972 zu seinem Nachfolger bestimmt habe. Zugleich rief der Militärmachthaber eine einjährige, nationale Trauerzeit aus.

