Tie- Break- Krimi! Ofner in Kitz ausgeschieden

Der tolle Siegeslauf von Sebastian Ofner ist am Freitag im Halbfinale des Generali Open in Kitzbühel zu Ende gegangen. Der 21- jährige Steirer, nur dank einer Wildcard im Bewerb, verlor sein erstes Semifinale auf der ATP- Tour gegen den routinierten Portugiesen Joao Sousa nach 1:59 Stunden mit 6:7(4), 6:7(4). Ofner wird sich in der Weltrangliste dennoch um etwa 30 Positionen auf Platz 127 verbessern.