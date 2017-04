Thorsten Fink zum FC Basel? "Ja, es gibt Kontakt"

Schweizer Medien haben in ihren Online- Ausgaben am Freitagabend berichtet, dass Austria- Wien- Trainer Thorsten Fink am Gründonnerstag in Basel über eine mögliche Rückkehr zum Schweizer Serienmeister FC Basel verhandelt habe. "Ja, es gibt Kontakt. Es ist aber noch nichts entschieden. Es sind ja mehrere im Gespräch", wurde Fink von der Basler Zeitung "TagesWoche" zitiert. Oben im Video sehen Sie die 1:2- Niederlage der Wiener Austria gegen St. Pölten.