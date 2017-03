Thiem zerhackt Schläger: Ausraster bei frühem Aus!

Das zweite Masters- 1000- Turnier des Jahres ist für Dominic Thiem bereits nach seinem ersten Einzel vorüber. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher musste sich am Samstag in der zweite Runde von Miami überraschend dem 20- jährigen Kroaten Borna Coric mit 1:6,5:7 geschlagen geben. Für Thiem ist der lange Übersee- Trip damit vorüber, er steigt am 16. April in Monte Carlo in die Sandsaison ein. Im Video oben sehen Sie, wie der Niederösterreicher seinen Schläger regelrecht zerhackt!