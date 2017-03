Thiem verliert Super- Krimi gegen Wawrinka!

Was für eine Leistung, was für ein Kracher- Match! Doch am Ende hatte Österreichs Tennis- Held Dominic Thiem in Indian Wells das Glück nicht auf seiner Seite. Er unterlag der Schweizer Nummer drei der Tennis- Welt, Stan Wawrinka, 4:6, 6:4, 6:7! Im finalen Tie- Break zog Dominic mit 2:7 den Kürzeren. Dennoch ein großartiges Turnier für Österreichs Top- 10- Star. Im Video oben sehen Sie den Matchball!