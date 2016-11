Thiem verliert Hit gegen Aufschlag- Monster Raonic!

Gratulation zu einer unfassbaren Saison an Dominic Thiem! Von Position 20 bis auf Platz acht in der Weltrangliste ist er vorgeklettert, aber den allerersten österreichischen Einzug in ein Halbfinale bei den ATP- Finals hat der 23- Jährige am Donnerstag in London doch knapp verpasst. Er unterlag der Nummer vier der Welt, dem Kanadier Milos Raonic, 6:7 (5:7) und 3:6. Es war eine unheimlich enge Partie, bei der Raonic nicht nur großartig servierte, sondern auch toll spielte. Im Video oben sehen Sie, wie einzigartig die Atmosphäre in der Arena ist und war.