Thiem verliert Fünf- Satz- Krimi gegen Berdych!

Was für ein "Krimi", was für eine Enttäuschung für Dominic Thiem! Der Österreicher spielte im Achtelfinale von Wimbledon großartiges Tennis, war aber den Kanonen- Aufschlägen des Tschechen Thomas Berdych am Ende nicht ganz gewachsen. Der Österreicher verlor nach einem großen Kampf in fünf Sätzen mit 3:6, 7:6 (7:1), 3:6, 6:3 und 3:6. Dennoch war es Thiems bislang erfolgreichstes Wimbledon- Turnier.