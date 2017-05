Thiem und Zverev mischen die Tennis- Szene auf

Der Erfolg über den Serben, der tags zuvor Thiems Erfolgslauf gestoppt hatte, soll nur der Anfang gewesen sein. Tennis- Legende Boris Becker, bis Ende des vergangenen Jahres noch Trainer von Djokovic, gratulierte Zverev umgehend zu seinem ersten großen Coup und prognostizierte: "Viele weitere Titel werden folgen."

Foto: AFP

Geheimfavoriten bei French Open

Womöglich schon bei den am kommenden Sonntag beginnenden French Open. Mit seinen Siegen bei den Turnieren in München und Rom hat sich nach dem 23- jährigen Thiem nun auch Zverev zumindest in die Rolle des Co- Geheimfavoriten gespielt. Zumal Melbourne- Champion Roger Federer pausiert, der Weltranglisten- Erste Andy Murray in der Krise steckt, Djokovic erst in Rom bis zum Finale wieder alte Form bewies und Sandplatz- Dominator Rafael Nadal immer wieder von seinem Körper gestoppt wird.

"Ich denke, das war heute eines der besten Matches, die ich je gespielt habe", sagte Zverev am Sonntag nach seinem imposanten 6:4,6:3- Erfolg, mit dem er Djokovic die Freude auf dessen 30. Geburtstag (Montag) etwas verdarb. Als erster Spieler, der in den 1990er- Jahren geboren ist, gewann Zverev damit einen ATP- Masters- 1000- Titel und steht als Zehnter seit Montag unter den zehn besten Profis der Welt. Der dreieinhalb Jahre ältere Thiem ist weiterhin Siebenter.

Weltrangliste

1. (1) Andy Murray (GBR) 10.370 Punkte

2. (2) Novak Djokovic (SRB) 7.445

3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.445

4. (4) Rafael Nadal (ESP) 5.375

5. (5) Roger Federer (SUI) 5.035

6. (6) Milos Raonic (CAN) 4.360

7. (7) Dominic Thiem (AUT) 4.145

8. (8) Marin Cilic (CRO) 3.765

9. (9) Kei Nishikori (JPN) 3.560

10. (17) Alexander Zverev (GER) 3150

Weiter:

111. (114) Gerald Melzer (AUT) 495

137. (136) Jürgen Melzer (AUT) 429

270. (265) Sebastian Ofner (AUT) 193

277. (286) Michael Linzer (AUT) 186

Race (Top 8 bei World- Tour- Finale in London/12. bis 19.11.): 1. Nadal 4.915 Punkte - 2. Federer 4.045 - 3. Thiem 2.445 - 4. Alexander Zverev (GER) 2.130 - 5. David Goffin (BEL) 1.730